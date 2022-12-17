МИД России назвал преждевременной запланированную наземную операцию Турции в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что Москва считает преждевременной запланируемую наземную операцию Турции в Сирии.

По его словам, подобные действия Анкары могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, а также обострению вооруженного противостояния и поддержанию сепаратистских настроений. Как отметил Пилипсон, генштабы и разведки Турции и России поддерживают тесный контакт по этому вопросу.

«Относимся с пониманием к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства», - приводит ТАСС слова российского дипломата.

Напомним, Министерство обороны Турции заявило, что целью воздушной операции «Коготь-меч», которая проходит в курдских районах на севере Сирии и Ирака, является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), Союза общин Курдистана (ККК), а также Отрядов народной самообороны курдов, отметив, что планирует вести и наземную операцию.