Шольц призвал не дать "оборваться нити" переговоров с Россией

Канцлер ФРГ Шольц призвал поддерживать диалог с Россией, невзирая на разногласия по ситуации в Украине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сохранить диалог и не дать "оборвать нить" переговоров с Россией, невзирая на разногласия по ситуации в Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 17 декабря.

"Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией", - сказал Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.

"Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Стороны договорились поддерживать контакты.

В свою очередь Путин заявил о продолжении массированных ракетных ударов по Украине. По словам президента, это обусловлено "провокациями" Украины в отношении российской инфраструктуры. В качестве примера он привел Крымский мост.