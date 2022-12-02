Путин объяснил Шольцу, почему Россия перешла к массированным ракетным ударам по Украине Фото: REUTERS

В ходе телефонных переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина был поднят вопрос российских массированных атак по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер заявил Шольцу, что Москва отказалась от "точечных" ракетных ударов в Украине из-за "провокаций" в отношении России.

"Было отмечено, что российские Вооружённые Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", - написали в пресс-службе Кремля.

Путин осудил политику стран Запада, в том числе и Германии, которая продолжает поддерживать Украину в политическом и финансовом плане. В связи с этим Путин призвал "германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".

Напомним, Франция и Китай призвали Россию к прекращению огня в Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "по очевидным всем разумным людям" причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - подчеркивал он. Путин заявлял, что РФ не отступит и достигнет целей и поставленных задач в рамках спецоперации (СВО).

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Россией, предложив "формулу мира". Он призвал Москву обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.