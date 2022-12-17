В Новгородской области появится школа для одаренных детей

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О том, что в регионах нашей страны будут создаваться школы мирового уровня, объявил на днях Президент России Владимир Путин во время совета по реализации национальных проектов.

«Это школа для талантливых детей, и туда могут быть зачислены не только новгородцы. Нам еще предстоит работа по планированию, выбору места, где будем строить школу. Я надеюсь, что вы – талантливая молодежь – будете помогать нам в этом, поможете определиться, что нужно преподавать в такой школе», – обратился Андрей Никитин к новгородским школьникам и студентам за советом.

Разговор с активистами Российского движения школьников, Большой перемены, Юнармии, Российских студенческих отрядов, Всероссийского корпуса спасателей, а также педагогами-наставниками проходила в Доме молодежи в режиме видеоконференции.

16 ребят, которые представят Новгородскую область на первом съезде Российского движения детей и молодежи, рассказали Андрею Никитину о придуманных ими проектах и подготовке к их воплощению.

Идеи молодых людей направлены на вовлечение школьников и студентов в участие в важных социальных инициативах.

Например, Алиса Дробышева предлагает возродить в исторических городах пост №1.

«Мы считаем, что было бы здорово возродить пост, который будет действовать каждый день. Эстафету можно передавать от одной школы к другой, от одного юнармейского отряда к другому и от одного патриотического клуба к другому. Мы хотим сделать пост №1 еще одним направлением в Российском движении детей и молодежи. Конечно, нам нужна будет поддержка взрослых», – пояснила Алина.

А Александр Утышев из новгородского регионального отделения движения «Юнармия» презентовал проект «Графические новеллы». Молодой человек предлагает выпускать периодический журнал о детях-героях.

Ученик старорусской гимназии Владислав Дядев выступил с инициативой по организации онлайн-биржи фриланса для школьников.

«Можете полностью рассчитывать на мою поддержку. На съезде посмотрите, что делают другие, чтобы самое лучшее взять себе. Новгород всегда был торговым городом и все, что приходило откуда-то, успешно адаптировалось на нашей земле. В этом была наша сила, нужно эту традицию продолжить», – пообещал Андрей Никитин ребятам помощь в реализации их инициатив и пожелал молодым людям успехов в презентации их перспективных практик и возможностей.