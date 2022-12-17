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НовостиОбщество17 декабря 2022 11:24

Кравцов назвал санкции ЕС стимулом развивать российское образование

Глава Минпросвещения Кравцов считает, что ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования
Владимир РОМАНЕНКО
Глава Минпросвещения Кравцов считает, что ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования

Глава Минпросвещения Кравцов считает, что ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал санкции Евросоюза стимулом развивать российское образование. По его мнению, ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим свои безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины. Для меня попадание в список - это высокая оценка уже проделанной работы и стимул продолжать защищать и развивать суверенное отечественное образование на всех направлениях и взаимодействовать со всеми странами, кто видит в нас надежных партнеров", - привели в пресс-службе министерства слова Кравцова.

Кравцов полагает, что санкции не оказывают "существенным образом" на развитие отечественной сферы образования.

"Ни на результаты сборных на международных олимпиадах, ни на реализацию программ строительства школ и капитального ремонта, ни на другие ключевые проекты", - добавил министр.

Напомним, все российские высшие учебные заведения России были исключены из Болонского процесса решением Болонской группы, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, то фактически все они исключены из Болонского процесса", – сказал замглавы Минобрнауки на заседании в Совете Федерации.

Как отметил замминистра, "это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее".

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