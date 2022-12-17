Кравцов назвал санкции ЕС стимулом развивать российское образование

Глава Минпросвещения Кравцов считает, что ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал санкции Евросоюза стимулом развивать российское образование. По его мнению, ограничения не оказывают существенного влияния на отечественную систему образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим свои безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины. Для меня попадание в список - это высокая оценка уже проделанной работы и стимул продолжать защищать и развивать суверенное отечественное образование на всех направлениях и взаимодействовать со всеми странами, кто видит в нас надежных партнеров", - привели в пресс-службе министерства слова Кравцова.

Кравцов полагает, что санкции не оказывают "существенным образом" на развитие отечественной сферы образования.

"Ни на результаты сборных на международных олимпиадах, ни на реализацию программ строительства школ и капитального ремонта, ни на другие ключевые проекты", - добавил министр.

Напомним, все российские высшие учебные заведения России были исключены из Болонского процесса решением Болонской группы, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, то фактически все они исключены из Болонского процесса", – сказал замглавы Минобрнауки на заседании в Совете Федерации.

Как отметил замминистра, "это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее".

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