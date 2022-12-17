Во Франции раскритиковали Зеленского за отказ вести переговоры с Россией Фото: REUTERS

Очередной отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией выглядит безумным и безответственным поступком, считает лидер французского движения «Патриоты» бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Зеленский вновь заявляет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» – написал политик в своем Twitter.

Филиппо призвал перестать поставлять Киеву оружие и направлять финансовую помощь. По его мнению, режим Зеленского «упрямый, опасный и коррумпированный» и стремится затянуть конфликт на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер заявил, что на Западе его активно призывают сесть за стол переговоров с Москвой, однако он не видит предмета такого диалога. Также по мнению Зеленского, контакты президента Франции Эммануэля Макрона с главой российского государства Владимиром Путиным не принесут результата.