Орбан заявил, что ЕС отделяет российскую экономику от европейской Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза (ЕС) решили отделить российскую экономику от европейской, что влечет за собой смену эпохи в экономической истории Европы. Об этом он сообщил в ходе выступления на церемонии подписания соглашений с Азербайджаном, Грузией и Румынией о поставках энергоносителей в Бухаресте.

"В то же время инфляция охватила всю Европу, европейские лидеры решили отделить российскую экономику от европейской, а в довершение всего по Европе начала бить беспрецедентная серия мер по защите рынка, предпринятая Соединенными Штатами", - сказал политик.

Орбан подчеркнул, что "никогда еще ситуация в Европе не была такой запутанной, как сейчас" и дешевых поставок энергоносителей из России уже не будет, отметив конфликт в Украине, который повлек за собой не только кризис цен, но и предложения.

По его словам, нынешние обстоятельства означают "конец эпохи в европейской экономической истории, когда мы импортировали дешевое сырье и энергию из России в обмен на западные технологии, что обеспечивало экономический рост и военную безопасность для обеих сторон"

Орбан добавил, что у ЕС нет "новой стратегии, и поэтому в Европе возник стратегический вакуум". Единственный доступный путь, по мнению премьера, это инновационное развитие экономики.

Напомним, ранее стало известно, что Европа нарастила импорт угля из Колумбии и ЮАР на фоне эмбарго на данный вид топлива из России, которое вступило в силу в августе 2022 года.