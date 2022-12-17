Кадыров заявил об успешной атаке батальона «Запад-Ахмат» на позиции противника в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» провели успешную атаку на позиции противника в зоне специальной военной операции на Украине, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«На этот раз батальон «Запад-Ахмат» МО РФ под командованием офицера Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, аналогичных успехов добиваются другие подразделения Чеченской Республики в зоне своей ответственности. Как отметил политик, грамотные и координированные действия российских военных раз за разом заставляют противника нести существенные потери.

Как писал сайт KP.RU, ранее командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения.