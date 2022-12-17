Канадская журналистка Бартлет призвала привлечь Украину к ответственности за геноцид жителей Донбасса Фото: REUTERS

Власти Украины совершают геноцид жителей Донбасса, за что их нужно привлечь к ответственности, считает канадская журналистка Ева Бартлет, находящаяся сейчас в Донецкой народной республике.

«Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления,. Надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы украинские действия не обелялись и мы могли говорить открыто о том факте, что Украина совершает геноцид», – заявила она на видеоконференции Института Шиллера.

По словам Бартлет, она неоднократно становилась свидетельницей обстрелов Донецка, во время которых погибало мирное население. Удары Вооруженных сил Украины приходятся по жилым районам, где не расположены военные цели, отметила журналистам. Как подчеркнула канадка, обстрелы ВСУ являются терроризмом и военным преступлением. Кроме того, она обратила внимание, что о большом количестве жертв в Донбассе не говорят западные СМИ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поощряя геноцид в Донбассе, Запад превратил Украину в колонию.