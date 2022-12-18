Экс-полковник армии США Блэк заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

В США не верят в возможность победы Киева в вооруженном конфликте с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина уже фактически полностью проиграла в вооруженном конфликте с Россией, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах. С таким публичным заявлением выступил полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в ходе большой видеоконференции, которая была организована Институтом Шиллера.

"Идущее сейчас сражение за Бахмут (Артемовск) на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года", — подчеркнул влиятельный американский эксперт.

Блэк подчеркнул, что даже поддержка "коллективного Запада" во главе с США не сможет помочь Украине переломить ситуацию в ходе боевых действий. Эксперт полагает, что Киеву в самое ближайшее время нужно будет переходить к прямым переговорам с Москвой ради мирного разрешения конфликта.

Ранее сообщалось о том, что российские Вооруженные силы сумели сорвать поставку весьма внушительной партии западного оружия. В Минобороны РФ отмечают, что сделать это удалось, благодаря нанесению массированного удара по целому ряду объектов инфраструктуры в нескольких регионах Украины.