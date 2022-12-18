Однопартиец Байдена Янг призвал к суду над президентом США из-за событий на Украине

Джо Байдена призвали судить за разжигание конфликта на Украине Фото: REUTERS

Член Демократической партии США Джефф Янг предложил судить президента страны Джо Байдена и главу Госдепа Соединенных Штатов за убийство мирного населения в Донбассе. Об этом он сообщил на своей официально странице в социальной сети Twitter.

Янг ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека, назвав его «главным военным преступником», который «помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц на Украине».

При этом Янг подчеркнул, что понимает, что другие члены американской Демпартии вряд ли поддержат его призывы, но политик надеется, что так или иначе Байден, Блинкен и советник президента США Джейк Салливан в итоге все-таки понесут заслуженное наказание.

Ранее стало известно о том, что Байден активизировал подготовку к своему участию в американской президентской кампании-2024. Действующий лидер Соединенных Штатов намерен остаться на этом посту еще как минимум на четыре года и рассчитывает, что сумеет одержать победу на выборах, обойдя любого конкурента-республиканца (оппонировать Байдену намерен бывший американский лидер Дональд Трамп).