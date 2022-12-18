Шойгу лично проинспектировал российские войска в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично побывал в зоне проведения спецоперации на Украине Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации России на Украине. Информацию об этом официально распространили в российском Минобороны.

"Шойгу проверил передовые позиции российских подразделений в зоне Специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", - отмечается в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале российского военного ведомства.

Также известно, что в ходе посещения зоны СВО Шойгу заслушал доклады высшего военного командования о положении дел на направления боевых действий (подробности этих докладов военное ведомство не приводит).

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин лично узнал последние новости от российских военных из зоны СВО. Информацию об этом подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в пятницу, 16 декабря 2022 года, в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции.

Песков подчеркнул, что российский лидер в ходе общения с военным руководством глубоко погрузился в детали проведения спецоперации на Украине и получил подробную информацию о положении дел в зоне СВО.