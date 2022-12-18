Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила новый пуск своей ракеты в Японском море Фото: REUTERS

18 декабря 2022 года Вооруженные силы КНДР осуществили запуск своей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию об этом уже официально подтвердили в японской береговой охране.

Как сообщает японский телеканал NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море (однако падение ракеты произошло вблизи этой зоны).

При канцелярии японского премьера Фумио Кисиды создан специальный кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Данный штаб уже официально приступил к работе. Кроме того, Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных.

Важно отметить тот факт, что ранее власти США публично заявляли о том, что Северная Корея должна незамедлительно прекратить все свои ракетные пуски и испытания. В Вашингтоне считают такие действия КНДР крайне провокационными и дестабилизирующими обстановку во всем регионе. С их позицией согласны и в высшем политическом и военном руководстве Японии - Токио также призывает Северную Корею проявить благоразумие и отказаться от проведения регулярных ракетных пусков и испытаний. Однако в руководстве КНДР наотрез отказались прислушиваться к этим требованиям и призывам властей США и Японии.

В ответ в Соединенных Штатах не исключили введения против Северной Кореи новых жестких санкций.