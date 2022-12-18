Посол РФ Антонов: США втягиваются в конфликт на Украине, утрачивая инстинкт самосохранения

Анатолий Антонов сделал ряд важных заявлений о Соединенных Штатах Америки Фото: Евгения ГУСЕВА

США втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Свое мнение по этому поводу высокопоставленный российский дипломат высказал в статье, которую опубликовал известный американский журнал Newsweek.

По мнению российского посла в Соединенных Штатах, масштабные поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу публично заявил о "втягивании" западных государств в конфликт на Украине. По его словам, все оружие, поставленное западными странами киевскому националистическому режиму, а также каналы поставки вооружений для ВСУ являются абсолютно легитимными целями для российских Вооруженных сил в ходе проведения военной спецоперации на Украине.

Кроме того, постпред Крыма при президенте РФ Владимире Путине Георгий Мурадов публично назвал заявления США по полуострову объявлением войны «чужими руками». Так чиновник оценил заявления представителей американского Белого дома о том, что Вашингтон не против украинских ударов по территории Крыма и военных операций Киева в отношении полуострова.