Украинская беженка заявила о «невыносимых» условиях жизни в Британии Фото: REUTERS

Беженка с Украины вернулась домой после шести месяцев проживания в Британии из-за «невыносимых» стоимости и условий жизни, об этом сообщила газета Gazette and Herald.

Издание пояснило, что Наталья Тараненко приехала в город Троубридж на юге Англии около полугода назад вместе с тремя детьми и, по ее словам, семья так и не смогла найти для себя подходящее жилье.

Тараненко жаловалась, что «спонсоры арендовали для них квартиру с одной спальней. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов».

Беженка отмечала, что из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель, она начала искать новое жилье. Доступных вариантов она не нашла, устроиться на работу также не получилось, поэтому семья вернулась на родину.

Тараненко надеется, что сможет вернуться в Британию «предпочтительно в Троубридж», со своими детьми. И выразила желание найти «арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации».

Как писал сайт KP.RU, издание The Daily Mail сообщало о негативном опыте британки по приему семьи беженцев с Украины, которая назвала свое решение "катастрофой". Магуайр рассказала, чтобы хоть как-то выразить благодарность, гости на отрез отказывались выгуливать вместе с хозяевами собак и садиться за один стол.

Отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной.

Кроме того, в начале декабря 2022 года издание Liverpool Echo рассказывало, что в Британии растет число бездомных украинских беженцев. Также допускалось дальнейшее усугубление проблемы и то, что программа «Дома для Украины» может рухнуть. В качестве причин того, что украинцы лишаются жилья, назывались личные конфликты с британцами, у которых они живут, и несоблюдение надлежащих домашних правил.