Мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

В США опасаются обострения миграционного кризиса Фото: EAST NEWS

Американский город Эль-Пасо, расположенный на границе с Мексикой, будет функционировать в режиме чрезвычайного положения в связи с ожидающимся наплывом беженцев. Соответствующее решение принял мэр Оскар Лисер.

"Я говорил с нашими федеральными партнерами, они считают, что в среду количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тысяч, - аргументировал глава города. - Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был "нет".

По его словам, режим чрезвычайного положения поможет привлечь больше ресурсов для помощи беженцам, которым приходится жить на улице в условиях температуры воздуха ниже нуля.

Отметим, что беспокойство американских чиновников связано с истечением срока действия положения, которое позволяло осуществлять высылку мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском распространения коронавируса. Оно утратит силу в среду, 21 декабря 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, миграционный кризис в Соединенных Штатах, связанный с наплывом мигрантов из Латинской Америки, не думает ослабевать. Дело дошло до того, что некоторые штаты начинают строить заборы из грузовых контейнеров, чтобы хоть как-то обезопасить себя от непрошенных гостей.