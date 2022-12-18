Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной» Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время, об этом сообщили в испанской газете ABC.

«Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов», — подчеркнул понтифик.

Как писал сайт KP.RU, ранее Папа Римский в интервью американским журналистам назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Как заявил понтифик, «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшев прокомментировал высказывание Папы Римского так, «нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами».

Он подчеркнул, что народ демонстрирует не жестокость, а стремление достойно защищать свою Родину от фашизма, как в прошлом веке это делали наши деды и прадеды.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала извращением истины высказывание Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах.