Глава буддистов России назвал недобрыми слова Папы Римского о "жестокости" бурятов

Высказывание Папы Римского Франциска о бурятах раскритиковал глава Буддийской традиционной Сангхи России Фото: REUTERS

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшев прокомментировал высказывание Папы Римского Франциска, который заявил, что считает "жестокими" бурят и чеченцев.

"Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами, - написал Аюшев в своем телеграм-канале. - Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам".

XXIV Пандито Хамбо-лама подчеркнул, что народ демонстрирует не жестокость, а стремление достойно защищать свою Родину от фашизма, как в прошлом веке это делали наши деды и прадеды.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала извращением истины высказывание Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах.

Напомним, Папа Римский в интервью американским журналистам назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине". Как заявил понтифик, "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск посетит Киев, если запланирует поездку и в Москву тоже. Понтифик подчеркнул, что Святой престол выступает за мирное урегулирование конфликта и намерен добиться взаимопонимания. Для достижения согласи дипломатия Ватикана готова, в том числе, выступать посредником.