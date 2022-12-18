Система распознавания "свой - чужой" не позволяет использовать ЗРК С-300 против России, утверждает Мурадов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-300.

Чиновник назвал подобные действия рискованным шагом для национальных интересов Афин.

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чём уже громко заявляет греческая общественность", - подчеркнул Мурадов.

Постоянный представитель Крыма при российском лидере добавил, что переданные в конце 90-х годов Греции С-300 не могут использоваться против России из-за того, что оснащены системой распознавания "свой - чужой".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы направить Киеву ракетные комплексы С-300, если Соединенные Штаты отправят Греции комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите.

Напомним, на вооружении Греции с 1990 годов находится ЗРК С-300 и "Тор-М1", а также комплексы "Оса-АКМ", "Корнет-Е" и "Фагот". Имеются также десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", а также бронированные машины пехоты (БМП). На протяжении уже нескольких лет Вашингтон пытается добиться замены советского и российского оружия на американское.