Захарова назвала закрытие ТВ-каналов в Молдавии случаем, когда правительство превращается в «режим» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рассказала в эфире радио "КП" о факте закрытия ТВ-каналов в Молдавии.

"Это тот самый случай, когда правительство превращается в "режим", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в тот самый момент, если кто занимается политическим процессом и кто хочет понять, в какой момент это происходит - вот, наглядно.

Захарова отметила, что правительство, люди, которые призывали к использованию демократических процедур, превращаются в режим.

При этом она указала, что власти Молдавии уничтожают формы инакомыслия, просто используют методы тоталитарной цензуры.

"Зачищая все от чего-либо альтернативного. Вот и все. Это как раз та самая западная модель, которая пытается шагать по миру", - заявила она.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года Мария Захарова подчеркивала, что Вашингтон участвует в наведении на цели, расположенные в том числе на российской территории, а также предоставляет киевскому режиму спутниковые снимки и другую разведывательную информацию. Она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отмечала, что подобные сообщения только подтверждают факт, что Вашингтон уже давно стал стороной конфликта на стороне киевского режима против РФ.