Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам не удастся избежать ответственности за причастность к террору против России. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в четверг, 15 декабря 2022 года.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон участвует в наведении на цели, расположенные в том числе на российской территории, а также предоставляет киевскому режиму спутниковые снимки и другую разведывательную информацию.

"У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, британское издание Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что Соединенные Штаты пересмотрели свои оценки угрозы, якобы исходящей от Москвы в связи с ситуацией на Украине, и больше не настаивают на том, чтобы киевский режим не наносил удары по территории РФ.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что подобные сообщения только подтверждает тот факт, что Вашингтон уже давно стал стороной конфликта на стороне киевского режима против РФ.

Напомним, бывший вице-канцлер Австрии и экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPО) Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что у американской стороны и стран Европы нет мирных инициатив по Украине.