Белгородский губернатор Гладков сообщил, что четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Вячеслав Гладков. Фото: администрация Севастополя

Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 18 декабря 2022 года. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть последствия на земле, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу".

По словам Вячеслава Гладкова, сработала система противовоздушной обороны. Глава региона уже выехал на место происшествия для оценки последствий украинских ударов.

Как ранее писал сайт KP.RU, число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке возросло до 30 человек. При этом число погибших составило восемь человек. Об этом заявил в пятницу бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.