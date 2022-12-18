Первый съезд российского движения детей и молодежи стартовал в Москве

Первый съезд российского движения детей и молодежи стартовал 18 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый съезд российского движения детей и молодежи начался в Москве в воскресенье, 18 декабря 2022 года. Мероприятие продлится до 20 декабря.

В его ходе участникам движения предстоит определиться с названием, направлениями деятельности, а также сформулировать свою миссию и ценности.

Запланированы также и дискуссионные площадки по тематическим трекам: "Волонтерство и добровольчество", "Здоровый образ жизни", "Культура и искусство", "Медиа и коммуникации", "Наука и технологии" и "Патриотизм и историческая память".

Как ранее писал сайт KP.RU, в Российском движении детей и молодежи подвели итоги народного голосования за новое название.

По итогам рейтинг возглавило название Российское движение детей и молодежи - за него проголосовали 17,51% респондентов. На второй строчке идут "Пионеры", которые набрали 17,23%. А замыкает тройку финалистов общероссийского голосования "Движение имени Гагарина" с 17,14% голосов.

Напомним, летом этого года Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Соответствующий закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.