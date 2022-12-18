Бирюков: Уборка улиц Москвы идет в круглосуточном режиме

Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Свыше 12,5 тыс. единиц техники задействовано в уборке Москвы от снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров, - уточнил Петр Бирюков. - К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тыс. работников и свыше 12,5 тыс. единиц различной техники, в том числе более 1,5 тыс. единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы».

Работы по уборке снега в столице идут круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. Власти Москвы просят автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.