Глава МИД Германии Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок ответила на вопрос журналистов газеты Bild am Sonntag о возможности прекращения огня на Украине на условиях России.

Немецкий дипломат подчеркнула, что выступает против подобного решения проблемы. По словам Бербок, такой вариант не положит конец "ужасу для народа Украины, а наоборот".

Министр иностранных дел Германии добавила, что, по ее оценке, быстро положить конец конфликту может только президент России Владимир Путин, если "отдаст приказ об отступлении".

Как ранее писал сайт KP.RU, Анналена Бербок обвинила Владимира Путина в желании "сломить украинцев" и пообещала выделить Киеву еще 50 млн долларов, за что подверглась жесткой критике в сети микроблогов Twitter.

Бербок, в частности, обвинили в лицемерии. Пользователи интернета обратили внимание, что министр иностранных дел ФРГ дополнительным финансированием только разжигает конфликт, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам.