Ученые изучат последствия диверсии на "Северных потоках" для Балтийского моря

Ученые обследуют район диверсии на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские ученые из Гетеборгского университета отправятся в экспедицию к месту подрыва газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток – 2", чтобы установить последствия диверсии для Балтийского моря. Об этом сообщает местное агентство TT.

Исследователи планируют взять новые заборы воды, а также проследить воздействие крупного выброса газа на морскую фауну. Экспедиция стартует 8 января 2023 года. Она продлится две недели.

Напомним, что подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".

Как ранее писал сайт KP.RU, следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции.

Подтвердился факт обширных повреждений, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и "иностранные объекты" вокруг места аварии. Все улики были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".