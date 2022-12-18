Во Франции вспыхнули массовые протесты из-за НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже. Митингующие выступают против политики НАТО и Европейского союза. Также они требуют от властей снять санкции с России, поскольку введенные ограничения вредят самим французам.

В ходе протестов граждане скандировали лозунги "Давайте быстрее уйдем из НАТО!", "Да здравствует свобода" и "Закрой рот". Последний из низ был адресован главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как уточняет RT France, Массовые акции протеста вспыхнули на фоне политического курса Парижа, с которым в корне не согласны жители Франции.

Напомним, в европейских городах день за днем усиливается протестное движение: митинги и демонстрации проходят в столицах и небольших городах. Набор требований у простых европейцев практически одинаков – снижение стоимости газа и электроэнергии и отмена антироссийских санкций, приведших к невиданному росту цен.