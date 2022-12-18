Стала известна стоимость лечения тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сайт KP.RU выяснил, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее пребывание в частной онкологической клинике, где актрису спасают от глиобластомы головного мозга.

В частности, сообщается, что госпитализация звезды сериала "Моя прекрасная няня" стоила около 500 тысяч рублей - это депозит, из которого впоследствии оплачиваются процедуры, операции и медикаменты. Также родственники платят за пребывание актрисы в стационаре, где стоимость палат варьируется от 39 до 94 тысяч рублей в сутки.

В клинике, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, работают не только российские, но и зарубежные специалисты. А кроме того, здесь применяется уникальное медицинское оборудования для онкологических пациентов, аналогов которого в России нет. Еще один плюс госпиталя - свой запатентованный метод лечения пациентов с глиомой головного мозга (именно этот диагноз поставили актрисе в 2019 году), который позволяет продлить жизнь больных более, чем в два раза.