Посол Бродский заявил, Израиль не поставит под угрозу сотрудничество с Россией ради помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что связи Израиля с Россией создают непреодолимые ограничения для оказываемой Киеву поддержки. Об этом пишет Washington Post.

Дипломат объяснил, что он в курсе недовольства некоторых украинских евреев позицией Израиля по отношению к ситуации на Украине. Однако связи Израиля с российской стороной в сфере безопасности создают ограничения, которые сейчас никаким образом преодолеть нельзя.

- Ни одно правительство Израиля не поставит под угрозу этот интерес (в сотрудничестве с РФ) ради кого-либо, в том числе украинцев, - цитирует издание слова Бродского.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц сообщал, что страна не собирается поставлять Украине вооружения и не будет обучать бойцов ВСУ. При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Израиль намерен продолжать в полном объеме оказывать гуманитарную помощь Украине.