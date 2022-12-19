Два человека пострадали в результате обстрела поселка Красная Яруга в Белгородской области

ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область РФ Фото: из соцсетей

Девушка и мужчина пострадали в результате обстрела поселка Красная Яруга в Белгородской области. Информацию об этом в своем официальном телеграм-канале распространил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по обстрелу в Красной Яруге. Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался", - подчеркнул губернатор области. По словам чиновника, в настоящее время обстрел белгородского поселка со стороны Вооруженных сил Украины уже прекратился.

Ранее массированному обстрелу со стороны боевиков Вооруженных сил Украины подверглись город Белгород и Белгородский район региона. При этом, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, выпушенные украинскими военными ракеты были успешно сбиты российскими системами ПВО (противовоздушной обороны). При этом осколки и части сбитых системами ПВО ракет упали на гражданские объекты - в частности, на местную птицефабрику. Кроме того, в результате обстрела ВСУ погиб один человек (данные об этом уже официально подтвердил губернатор Гладков). При этом во время обстрела города жителям пришло соответствующее SMS-оповещение.