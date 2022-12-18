Губернатор Гладков: В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб и восемь ранены. Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В результате случившегося погиб один человек, еще восемь граждан получили различные ранения.

- Одному мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег, - написал он в посте.

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Позже глава региона рассказал, что погибший - мужчина, который приехал в регион из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Гладкой также выразил слова соболезнования родственникам погибшего.

- Ранено восемь человек, семь из них сейчас в больнице, один - в реанимации.... Еще один пострадавший от госпитализации отказался, - заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что российские города Белгород и Курск подверглись обстрелам. В Курске наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Губернатор Роман Старовойт сообщил, что благодаря грамотным действиям наших военных, пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке возросло до 30 человек. При этом число погибших составило восемь человек. Об этом заявил в пятницу бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.