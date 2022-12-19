Путин заявил, что «большие перемены» в России и мире приведут к лучшему Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые на данный момент происходят в России и мире, в итоге приведут к лучшему.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», - заявил российский лидер в воскресенье, 18 декабря, в своем видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

Путин также выразил надежду, что своими делами, а также поступками и решимостью и при этом открытостью своих намерений и планов граждане России будут способны сделать мир гораздо справедливее.

«Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации», - заявил он.

Напомним, первый съезд российского движения детей и молодежи начался в Москве в воскресенье, 18 декабря и продлится до вторника, 20 декабря. В ходе него участникам нужно будет определиться с названием, а также направлениями деятельности, сформулировав свою миссию и ценности.