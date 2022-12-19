ВСУ перешли на новую тактику атак на краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения украинских войск, которые действуют на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), поменяли тактику ведения атак, начав использовать гражданские внедорожники с установленными на них минометами, а также пулеметами. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки Народной милиции ЛНР.

По его словам, на данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит в плане артиллерийских боеприпасов, а также тяжелой бронетехники.

«Украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометовджипах», - приводит ТАСС слова офицера ЛНР, который отметил, что джипы «модифицированы под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов».

Марочко также заявил, что подобные «кочующие огневые средства работают вдоль естественных укрытий» для того, чтобы прикрывать пехотные подразделения украинской армии.

Напомним, в минувшую субботу, 17 декабря, Вооруженные силы (ВС) России поразили резервы ВСУ на южнодонецком направлении.