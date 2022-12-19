Российское Движение детей и молодежи определило свою миссию и ценности на первом съезде в Москве

Участники Первого съезда Российского движения детей и молодежи в ЦВЗ "Манеж". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Участники Пленарного заседания "Мир детства=мир будущего" на первом Съезда Российского Движения детей и молодежи определили и утвердили ценности, миссию и основные направления работы нового движения. Мероприятие состоялось в Доме Молодёжи на площадке ЦВЗ "Манеж" в Москве.

"Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Что касается окончательного решения по названию, оно будет принято завтра (20 декабря 2022 года)", - подчеркнул председатель Правления Движения Григорий Гуров по итогам пленарного заседания.

Своей миссией участников определили "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми". Делегаты из 89 регионов России, включая 4 новых субъекта, проголосовали за 5 миссий, 12 направлений работы и 11 общих ценностей. По словам представителей движения, его участниками станут уже в новом году более трех тысяч человек.

Напомним, в Российском движении детей и молодежи подвели итоги народного голосования за новое название. По итогам рейтинг возглавило название Российское движение детей и молодежи - за него проголосовали 17,51% респондентов. На второй строчке идут "Пионеры", которые набрали 17,23%. А замыкает тройку финалистов общероссийского голосования "Движение имени Гагарина" с 17,14% голосов.