Украинский беженец Исид пожаловался на унижения в Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинец Игорь Исид, который эвакуировался в Великобританию, рассказал, как его унижали британцы, а также, с какими трудностями столкнулся.

65-летний мужчина заявил, что обеспеченная Великобритания напротив обостряла его чувство тревоги, отметив, что ему постоянно приходилось искать новое жилье, из-за чего он чувствовал себя «униженным и временами обескураженным».

«Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека. Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает рычаги влияния "спонсору"», - приводит его словам Wales Online.

Исид также рассказал, что бывали случаи, когда принимающая сторона выкидывала беженцев на улицу или же они получали невыносимые условия проживания. Кроме того, он сообщил, что иногда принимающие вмешивались в личную жизнь.

Дли примера Исид привел историю одной украинки, которая бежала из дома посреди ночи из-за того, что «спонсор» и его семья контролировали ее, а с другой украинской просто внезапно решили разорвать соглашение.

Напомним, ранее The Guardian писало о том, что британские власти нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам. При этом уже в апреле этого года Министр по делам беженцев Великобритании признал неготовность страны к притоку украинцев.