Названа причина отказа Байдена посещать Киев

Politico: Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на данный момент не собирается посещать Киев из соображений безопасности. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на нескольких чиновников Белого Дома.

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», - приводит газета слова американских чиновников.

Напомним, 12 декабря, глава Белого дома созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писал сайт KP.RU, в ходе телефонного разговора американский лидер заверил своего украинского коллегу, что для Вашингтона останется в числе приоритетов укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Кроме того, Байден приветствовал заявление Зеленого о готовности к «справедливому миру», который будет основан на «фундаментальных принципах» устава ООН.

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