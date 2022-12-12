Байден созвонился с Зеленским: стало известно, в чем он убедил президента Украины Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в воскресенье созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе глава США заверил своего коллегу, что для Вашингтона остаются в числе приоритетов укреплению ПВО Украины. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

- Президент Байден подчеркнул приоритетные меры Соединенных Штатов по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности, - сказано в документе.

При этом американский политик приветствовал заявление Зеленого о готовности к "справедливому миру", основанному на "фундаментальных принципах" устава ООН.

Байден также напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщала о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму 275 миллионов долларов, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву. Однако из-за регулярной поддержки Киева со стороны Вашингтона в США начали звучать призывы о проведении тщательной проверки "каждого цента" американской финансовой помощи Украине.