Пушилин заявил о зачистке центра Марьинки от украинских войск Фото: Александр КОЦ

Центр Марьинки в Донецкой народной республики уже зачищен от Вооруженных сил Украины, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, в Марьинке осталась только небольшая территория, где украинские войска все еще удерживают свои позиции. После полной зачистки города российские войска планируют наступать в направлении Красногоровки, сообщил врио главы ДНР.

Кроме того, Пушилин рассказал, что украинские военные продолжают контратаки в районе Майорска, однако ВС России их отбивают и продвигаются в направлении Дзержинска. ВСУ также пытаются удержать Артемовск, для чего в огромных количествах бросают на это направление резервные подразделения, добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря. По словам Пушилина, позиции были уничтожены ночью ответным огнем.

Ранее врио главы ДНР заявлял, что ВС России скоро освободят Марьинку.