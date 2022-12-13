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НовостиПолитика13 декабря 2022 9:17

Пушилин заявил, что российские войска скоро освободят Марьинку в ДНР

Под огневым контролем находится уже более 70% территории города, отметил врио главы ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин заявил, что российские войска скоро освободят Марьинку в ДНР

Пушилин заявил, что российские войска скоро освободят Марьинку в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России близки к освобождению города Марьинка в Донецкой народной республике, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«По Марьинке ситуация сложная, но она абсолютно точно ведет к тому, что Марьинка скоро будет свободна. Там уже перекрыты пути подвоза», – сказал он в эфире телепрограммы «Соловьев Live».

По словам врио главы ДНР, под огневым контролем российских войск находится уже более 70% территории города.

Напомним, ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы РФ взяли в плотное кольцо город Марьинка, расположенный в ДНР. По его словам, российские войска, в частности, контролируют дорогу на Красногоровку в Марьинке, по которой ранее осуществлялось снабжение украинской армии.

Как писал сайт KP.RU, ВС России продолжают наступление на Донецком направлении, отражая атаки украинских войск.