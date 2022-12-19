Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Афинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, расположенном в районе Неа Смирни в Афинах. В результате были убиты двое мужчин, а одна женщина была ранена. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT, уточняя, что, по предварительным данным, речь идет о мафиозных разборках.

Сообщается, что все произошло вечером в воскресенье, 18 декабря, когда в кафе было много народу. Неизвестный в медицинской маске, а также в капюшоне прошел между столов, которые находились на улице, после чего открыл стрельбу по людям, сидевшим за одним из столиков, скрывшись после этого.

Уточняется, что жертвы нападавшего имеют албанское происхождение, а жизнь раненой женщины находится вне опасности. Также отмечается, что стрельба была открыта в весьма оживленном месте

«Согласно информации, один из убитых принадлежал к криминальным кругам», - сообщает общественное телевидение, называя происшествие «мафиозным нападением».

Напомним, 11 декабря этого года при стрельбе на собрании жильцов многоквартирного дома в Риме погибли четыре человека и столько же получили ранения.