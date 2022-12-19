Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей на 2023 год Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, подписал закон об установлении в следующем году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Ранее в пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что в целом по России, а следующий год МРОТ был установлен на уровне 15 669 рублей с ростом на 3,3% к 2022 году, однако с 1 января 2023 года данный показатель предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Напомним, в начале ноября этого года глава государства поручил кабмин до 15 января 2023 года представить предложения по ускоренному росту МРОТ, а также увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Как писал сайт KP.RU, российское правительство должно представить президенту соответствующий доклад до 15 января 2023 года.