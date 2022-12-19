Армия Польши начала набор добровольцев в возрасте от 15 лет до 65 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Польши объявило набор добровольцев в возрасте от 15 до 65 лет для обучения военному делу, сообщил вице-премьер страны Мариуш Блащак.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей обучались основным принципам обращения с оружием, оказания медицинской помощи, рукопашного боя и выживания в труднопроходимой местности», – приводятся его слова в Twitter польского Минобороны.

По словам Блащака, обучение будет бесплатным и начнется 14 января следующего года. Тренировки с военными инструкторами будут проводиться по всей Польше. Для обучения несовершеннолетних потребуется согласие их родителей, уточнил вице-премьер.

Между тем в Польше назвали планируемые сроки нападения на Западную Украину. Как заявила обозреватель Ханна Крамер в статье для Niezalezny Dziennik Polityczny, Польша намерена захватить Восточные Кресы, то есть части Галиции и Западной Украины. По ее информации, «освободительный марш» на Киев начнется 4 мая 2023 года. В следующем году Варшава планирует нарастить численность войск на 17 тысяч человек и провести учения с участием 250 тысяч военных, сообщила Крамер.

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