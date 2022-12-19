Глава МИД Италии заявил о готовности Рима вносить "важный вклад" в восстановление Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интересах Рима, чтобы Украина стала современным развитым государством, поэтому итальянская сторона готова вносить весомый вклад в восстановление этой страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, напомнив, что Киев является кандидатом на вступление в Европейский союз.

«Поскольку Украина - кандидат на вступление в ЕС, Италия хочет вносить важный вклад в ее восстановление. Мы собираемся быть в первых рядах и уже думаем, что могут сделать наши компании», - заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства в интервью, которое опубликовано в газете Il Messaggero.

Таяни также заявил, что «было бы неплохо создать фонд помощи для восстановления Украины».

Напомним, на прошлой неделе, 14 декабря, глава МИД Италии заявил, что Рим выделит Киеву 10 миллионов евро на помощь населению Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года