Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС утвердит потолок цен на газ, хотя он является вредным и опасным Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что руководители энергетических ведомств стран- челнов Европейского союза в ходе встречи в понедельник, 19 декабря, утвердят потолок цен на газ, хотя такая мера является вредной и нанесет ущерб европейской экономики.

«Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, предстоит «еще одна большая битва», однако потолок цен утвердят. «Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно все же может быть введено», - отметил он.

Напомним, сегодня, 19 декабря, министр энергетического перехода Франции сообщил о новом предложении, которое поступило от чешского председательства в Совете ЕС. Речь идет о лимите цены на газ на уровне 188 евро за МВт.ч.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Кричевский: Ни в коем случае не вкладывайтесь сейчас в золото! (подробнее)