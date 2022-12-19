В Евросоюзе предложили установить лимит цены на газ на уровне 188 евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС о лимите цены на газ предполагает ограничение стоимости на уровне 188 евро за МВт.ч. Такое заявление в понедельник, 19 министр, министр энергетического перехода Франции.

«У нас сегодня есть предложение от председательства - 188 евро», - заявил министр журналистам перед встречей глав Минэнерго ЕС, где будет обсуждаться данный механизм.

Напомним, в минувший четверг, 15 декабря, Саммит ЕС в очередной раз не смог согласовать потолок цен на российский газ. Кроме того, страны Евросоюза не согласовали принцип общих закупок топлива голубого топлива. Как писал сайт KP.RU, соответствующие решение было отложено на понедельник, 19 декабря. При этом, накануне Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций, который включает в себя ограничительные меры в отношении 141 физлица и 49 организаций.

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