Видео обнаружения схрона с оружием НАТО показал Кадыров

Кадыров показал видео обнаружения схрона с оружием НАТО Фото: REUTERS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал видео обнаружения схрона с оружием НАТО, поставленным Вооруженным силам Украины.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале политика, видно, как бойцы отряда быстрого реагирования «Ахмат» заходят в частный сектор и обследует подвал здания, в котором находят оружие. После этого военные складывают все обнаруженное вооружение в багажник автомобиля.

По словам Кадырова, зачистка проходила в территориях Запорожской и Херсонской областей. В результате обысков бойцы обнаружили сотни единиц оружия и задержали пособников Вооруженных сил Украины, скрывавшихся на подконтрольных территориях, отметил он.

«Такая работа проводится ежедневно и будет продолжаться до победы России над войсками НАТО. В этом нет никаких сомнений», – добавил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни опубликовал в пост на китайском языке, в котором выступил с призывом объединиться против НАТО.