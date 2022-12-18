Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО

Рамзан Кадыров Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост на китайском языке, в котором выступил с призывом объединиться против общего врага – НАТО.

"Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этому не бывать, - написал Кадыров. - Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага".

Чиновник отдельно отметил роль России в противодействии экспансии Североатлантического альянса. По словам главы Чеченской республики, Москва "бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе".

Кадыров призвал "встать на одну сторону со своими братьями", чтобы не позволить НАТО диктовать условия и не дать американцам и их союзникам "топтать вашу родину".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Чечни порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Хадижат Кадыровых, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью.

Напомним, в начале декабря Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение про президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "шестеркой", которая правит "сатанинским балом" по сценарию Североатлантического альянса.

Как отмечает глава Чечни в своих стихах, "режиссеры" находятся в Белом доме, а самому Зеленскому "плевать на Украину" и "до лампочки" на украинский народ.