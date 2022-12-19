Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку 18 декабря 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря. По его словам, позиции были уничтожены ночью ответным огнем российских войск.

«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», - заявил в эфире телеканала «Россия-24» врио главы ДНР, добавив, что ответный огонь по позициям украинских войск велся подразделениями первого армейского корпуса, а также силами российской армии.

Напомним, в результате обстрелов в воскресенье, 18 декабря, были ранены несколько человек, один из которых позже погиб. Как писал сайт KP.RU, в результате обстрела со стороны загорелся корпус больницы им. Калинина.

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