Порядка 14 тысяч жителей Шебекино в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Порядка 14 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 тысяч жителей. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", - пишет Гладков.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов также подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры на своей странице в соцсети. Вместе с тем он предупредил, что "в связи с временным отсутствием электроэнергии также возможны перебои с водоснабжением, аварийные службы уже приступили к необходимым работам".

Напомним, девушка и мужчина пострадали в результате обстрела поселка Красная Яруга в Белгородской области. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался.

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