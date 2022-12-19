ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу пять снарядов калибра 155 миллиметров, об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.11 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в 14.15 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Как сообщал сайт KP.RU, вечером 18 декабря в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся корпус больницы им. Калинина. Пациентов экстренно эвакуировали из здания медучреждения. Также есть информация о раненых.

Ранее 15 декабря 2022 года Донецк был подвергнут одному из самых мощных обстрелов украинскими боевиками. Мэр города заявлял, что в 7 утра центр Донецка подвергся самому массированному удару начиная с 2014 года.

По его данным, ВСУ выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

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